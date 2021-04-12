Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı 'Fatma'nın fragmanı yayınlandı!

İşte dizinin konusu:Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir. Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar.Fatma, 27 Nisan 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.