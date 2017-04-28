Burcu Biricik'in ödül mutluluğu

Burcu Biricik, Vefa Lisesi tarafından kendisine verilen ödül mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin - 29 Nisan 2017 03:00
Burcu Biricik'in ödül mutluluğu
12. Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası kapsamında verilen ödüller sahibini buldu.

Ödül alan isimlerden birisi de Burcu Biricik oldu. Vefa Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında "En İyi Kadın Oyuncu" seçilen güzel oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Aldığı ödül ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Burcu Biricik, paylaşımının altına da "Ne güzel bir gün. Ne büyük gurur Kemal Sunal'a adanan bir ödül töreninde ödül almak. Çok çok mutluyum, bin şükür, çook teşekkür ederim öncelikle Vefa Lisesi'ne sonra da hep büyük bir sevgiyle yanımda olan size." notunu düştü.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza

Galaya ünlü akını

MAGAZİN HABERLERİ

  • Almeda Abazi'ye nasıl aşık oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan ilginç paylaşım
  • Burçin'den aşk dolu paylaşım!
  • Ünlü çiftler hazırlıklara başladı!
  • Kısmetse Olur'da yüzükler takıldı!
  • Yeni bir aşka böyle yelken açtılar
  • Fİ'nin kırmızı tüyü olay oldu!
  • "Sadece içiciyim" dedi ama..
  • bikinisi küçük geldi!
  • Ayrılık kısa sürdü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • Tolga Karel'e büyük şok!
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • 'Kara Yazı'dan kötü haber! Final yapıyor..
  • Ezgi Mola'dan sert tepki!
Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!