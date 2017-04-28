Burcu Biricik'in ödül mutluluğu

Magazin - 29 Nisan 2017 03:00

12. Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası kapsamında verilen ödüller sahibini buldu.Ödül alan isimlerden birisi de Burcu Biricik oldu. Vefa Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında "En İyi Kadın Oyuncu" seçilen güzel oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.Aldığı ödül ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Burcu Biricik, paylaşımının altına da "Ne güzel bir gün. Ne büyük gurur Kemal Sunal'a adanan bir ödül töreninde ödül almak. Çok çok mutluyum, bin şükür, çook teşekkür ederim öncelikle Vefa Lisesi'ne sonra da hep büyük bir sevgiyle yanımda olan size." notunu düştü.