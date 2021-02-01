Burcu Biricik'in zumba dansı sosyal medyada olay oldu!

Son olarak 'Kırmızı Oda'da canlandırdığı Boncuk karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik'in dansı olay oldu. Güzel oyuncunun “Enerjisi asla bitmeyen bir zumbacının kısa öyküsü’ adlı çalışmam” notuyla paylaştığı video sosyal medyayı salladı. Çok sayıda beğeni alan paylaşıma yorum yağdı.