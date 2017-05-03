Önceki gün taksiye binerken gazetecilerle sohbet eden ünlü sunucu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı milli futbolcu Arda Turan’la tekrar barıştığı iddialarının hatırlatılması üzerine “Hiç kavga edip küs olmadık ki barışalım” dedi.
Kaynak:haberturk.com
Burcu Esmersoy: Arda Turan ile küs değiliz
Burcu Esmersoy, Bebek’teki bir kafede arkadaşlarıyla birlikte kahvaltı yaptı.Magazin - 03 Mayıs 2017 12:48
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burcu Esmersoy, Arda Turan
MAGAZİN HABERLERİ
- İlker Kaleli'den film açıklaması!
- Neslihan Atagül'den dövme itirafı!
- Nisan ayında en çok konuşulan isimler
- Biray Dalkıran'dan sürpriz evlilik!
- Azra Akın da evleniyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İşte Atalay Demirci'ye istenen ceza!
- Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi!
- Gülşen'e dolandırıcılık şoku!
- Burak Özçivit: Son söz gelinin