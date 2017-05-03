Burcu Esmersoy: Arda Turan ile küs değiliz

Magazin - 03 Mayıs 2017 12:48

Önceki gün taksiye binerken gazetecilerle sohbet eden ünlü sunucu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı milli futbolcu Arda Turan’la tekrar barıştığı iddialarının hatırlatılması üzerine “Hiç kavga edip küs olmadık ki barışalım” dedi.Kaynak:haberturk.com