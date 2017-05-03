Burcu Esmersoy: Arda Turan ile küs değiliz

Burcu Esmersoy, Bebek’teki bir kafede arkadaşlarıyla birlikte kahvaltı yaptı.

Magazin - 03 Mayıs 2017 12:48
Burcu Esmersoy: Arda Turan ile küs değiliz
Önceki gün taksiye binerken gazetecilerle sohbet eden ünlü sunucu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı milli futbolcu Arda Turan’la tekrar barıştığı iddialarının hatırlatılması üzerine “Hiç kavga edip küs olmadık ki barışalım” dedi.

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Kaynak:haberturk.com
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