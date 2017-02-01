Burcu Esmersoy, Arda Turan'ın adını duyunca..

Burcu Esmersoy, eğlenmeye gittiği mekana, bir dönem çok yakın olduğu ve araları açıldığı için görüşmediği Arda Turan’ın içeride bulunduğunu öğrenince, girmekten vazgeçti.

Dedikodu - 01 Şubat 2017 13:10
Burcu Esmersoy, Arda Turan'ın adını duyunca..
Arda Turan’ın 1.5 yıl önce Aslıhan Doğan’la ilişki yaşamaya başladığı dönemde araları açılan Burcu Esmersoy’un futbolcuya kızgınlığı devam ediyor.

Bir dönem çok yakın arkadaş olan ve aralarında problem bulunmadığını söylemelerine rağmen yan yana gelmeyip, sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan ikilinin küslüğü sürüyor.



Geçtiğimiz haftalarda izinli gününde Barselona’dan İstanbul’a gelen Turan, arkadaşlarıyla eğlenmek için Emirgan’daki bir mekana gitti.

Gecce yarısında aynı mekana giden Esmersoy’un, otomobilini valeye verdikten sonra kapıdaki görevlilerden futbolcunun içeride olduğunu öğrenmesi üzerine girmekten vazgeçtiği iddia edildi. “Ben geri döneyim, Arda’yla karşılaşmaya gerek yok” diyerek aracını isteyen sunucunun, vakit kaybetmeden Emirgan’dan uzaklaştığı öğrenildi. Saatler sonra mekandan ayrılan Turan ise valelere 300 euro (bin 219 TL) bahşiş vererek, evinin yolunu tuttu.

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Kaynak:milliyet.com.tr
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