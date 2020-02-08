Burcu Esmersoy konuşmama kararı aldı!

Burcu Esmersoy'un bu açıklamalarının ardından, Berk Suyabatmaz, sosyal medya hesabından "Sanki biraz kabak tadı verdi. Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum" açıklamasını yapmış ve Burcu Esmersoy'u sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Esmersoy, Suyabatmaz'ın bu tepkisinin ardından "Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konuda ki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim." diyerek artık bu konuyla ilgili konuşmayacağını dile getirdi.
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