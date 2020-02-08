Burcu Esmersoy konuşmama kararı aldı!

Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

Burcu Esmorsoy, bir süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve sevgilisi Berrak Tüzüataç'ın ilişkisiyle ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Ünlü sunucu, geçtiğimiz hafta çiftin kar tatilinden fotoğraflarını beğenmiş, ardından "Eğer Berk ve Berrak, beni düğünlerine çağırırsa tabi ki giderim" açıklamasını yapmıştı.Burcu Esmersoy'un bu açıklamalarının ardından, Berk Suyabatmaz, sosyal medya hesabından "Sanki biraz kabak tadı verdi. Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum" açıklamasını yapmış ve Burcu Esmersoy'u sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Esmersoy, Suyabatmaz'ın bu tepkisinin ardından "Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konuda ki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim." diyerek artık bu konuyla ilgili konuşmayacağını dile getirdi.