Burcu Esmersoy: Sadece arkadaşım!

Magazin - 03 Şubat 2017 09:01

İçeride Can adlı bir arkadaşının kendisine eşlik ettiği öğrenilen sunucu, mekandan da aynı arkadaşının cipiyle ayrıldı. Esmersoy, “Beyefendi sevgiliniz mi?” sorusuna “Yok öyle bir şey. Sadece arkadaşım” diye yanıt verdi.KAYNAK: hurriyet.com.tr