Burcu Esmersoy: Sadece arkadaşım!

Burcu Esmersoy, önceki akşam Etiler'de bir mekandaydı.

Magazin - 03 Şubat 2017 09:01
Burcu Esmersoy: Sadece arkadaşım!
İçeride Can adlı bir arkadaşının kendisine eşlik ettiği öğrenilen sunucu, mekandan da aynı arkadaşının cipiyle ayrıldı. Esmersoy, “Beyefendi sevgiliniz mi?” sorusuna “Yok öyle bir şey. Sadece arkadaşım” diye yanıt verdi.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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