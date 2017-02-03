İçeride Can adlı bir arkadaşının kendisine eşlik ettiği öğrenilen sunucu, mekandan da aynı arkadaşının cipiyle ayrıldı. Esmersoy, “Beyefendi sevgiliniz mi?” sorusuna “Yok öyle bir şey. Sadece arkadaşım” diye yanıt verdi.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Burcu Esmersoy: Sadece arkadaşım!
Burcu Esmersoy, önceki akşam Etiler'de bir mekandaydı.Magazin - 03 Şubat 2017 09:01
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burcu Esmersoy
MAGAZİN HABERLERİ
- Aslıhan Doğan neşe saçtı!
- Bülent Ersoy 2 saatte 215 bin TL harcadı!
- Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun kiraladığı villanın sırrı çözüldü
- Instagram'da ünlüler - 02.02.2017
- Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
- Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
- Hazal Kaya'nın makyajsız hali olay oldu!
- Pelin Karahan doğum için gün sayıyor!
- Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı
- Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?