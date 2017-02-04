Burcu Esmersoy: Sevgilim çocuk isteyince ayrıldık!
Burcu Esmersoy, eski sevgilisi Tuna Aksu’yla ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasına yanıt verdi.
Magazin - 04 Şubat 2017 09:44
Önceki gün Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” gösterisini izlemeye giden ve şov öncesinde soruları yanıtlayan Esmersoy, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanım. Onun da böyle isteği olduğu için anlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. İhanet iddiası ikimizi de üzdü.”
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Sunucu, gittiği mekanda Arda Turan’ı görünce kapıdan döndüğü haberleri sorulunca da şu açıklamayı yaptı: “Küslüğümüz yok. Hatta eskisinden çok görüşüyoruz. Bir ara ikimizin de ilişkisi vardı, pek görüşemedik.”
KAYNAK: hurriyet.com.tr
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