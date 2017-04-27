Burcu Esmersoy, şov programı için Hindistan’a gidiyor

Magazin - 27 Nisan 2017 22:35

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.Güzelliğiyle ve çiçek desenli şık elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, bir şov programı için Hindistan’a gideceğini ve yolculuk öncesi hazırlık yaptığını söyledi.Esmersoy, İstinyePark AVM’de mağazaları dolaşarak bol bol alışveriş yaptıktan sonra bir restorana geçerek yorgunluk kahvesi içti.