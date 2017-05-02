Burcu Esmersoy tarifeye zam yaptı, cipini yeniledi!

Önceki gün İstinye’de 110 bin euro’ya aldığı yeni cipinin içinde görüntülenen Burcu Esmersoy'un yeni tarifesine zam yaptığı ortaya çıktı.

Magazin - 03 Mayıs 2017 08:00
Burcu Esmersoy tarifeye zam yaptı, cipini yeniledi!
Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye’de 110 bin euro’ya aldığı yeni cipinin içinde görüntülendi.

Habercileri fark edince el sallayarak selam veren sunucu, “Arkadaşlar toplantıdan çıktım eve gidiyorum” dedikten sonra gaza basıp uzaklaştı.

Burcu Esmersoy’un uzun süredir ekrana çıkmadığı, parasız kaldığı ve zor günler geçirdiği iddia edilmişti. Burcu Esmersoy bu dedikoduya kızmış ve “4 ayrı reklam filminde oynuyorum. Ayrıca bir süredir Londra’da tatildeydim, keyfim yerinde çok şükür” yanıtını vermişti.

Esmersoy fiyatına zam yaptı. İşte yeni tarife:

■ Instagram’da ürün paylaşma / 10 bin TL

■ AVM’de söyleşi / 30 bin TL

■ Reklam filminde oynamak / 300 bin TL

■ Reklam yüzü olmak / 500 bin TL.

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Bağlantılar: Burcu Esmersoy

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