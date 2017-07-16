Türkiye eski güzeli Burcu Esmersoy da dövmeliler kervanına katıldı.
Önceki gün Bebek’teki ünlü bir dövmeciye gitti ve sağ el işaret parmağına ‘chevron’ (köşeli çift ayraç), yüzük parmağına nazara karşı göz, orta parmağına da ay dövmesi yaptırdı. Esmersoy daha önce de ensesine ejderha dövmesi yaptırmıştı.
Burcu Esmersoy'un bu dövmeleri ilk değil; genç modelin sol elinin iki parmağının arasına yaptırdığı Arapça ‘Şükür’ anlamına gelen dövmesi var.
Burcu Esmersoy üç dövme yaptırdı!
Güzel sunucu ve model Burcu Esmersoy ani bir karar verdi ve parmaklarına dövme yaptırdı.Magazin - 17 Temmuz 2017 03:45
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