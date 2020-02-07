Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

İKİYE BÖLÜNDÜ!
Burcu Esmersoy'un bu açıklamasının ardından ünlüler dünyası ikiye bölündü. İşte açıklamaya gelen yorumlar;
*Billur Kalkavan: Eski sevgilim düğününe beni çağırırsa giderim, gittim de. Gelin rahatsız olmadı. Niye olsun ki, bitmiş geçmiş gitmiş.
*Seçkin Piriler: Hiç işim olmaz. Asla gitmem.
*Ziynet Sali: Bu çok saçma bir şey, tabii ki gitmem.
*Bade İşçil: Eğer eski eşim evlenecekse, benim o kişiyi tanımam lazım. Çünkü arada oğlum var. Oğlum kimin yanında olacak, bilmek isterim. İşin özü düğüne çağrıldıysam giderim. Bizler düğünlere cenazelere giden, örf adet toplumuyuz.
*Behzat Gerçeker: Burcu (Esmersoy) eski eşinin ilişkisi umurunda değilmiş gibi davranıyor. Ama ben umursadığını düşünüyorum.
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