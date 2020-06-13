Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'nun ayrılık nedeni şoke etti!

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Burcu Esmersoy'dan danslı temizlik!

Burcu Esmersoy aşk iddialarına yanıt verdi!

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz yıl eylül ayında evliliklerine nokta koymuştu. Berk Suyabatmaz‘la boşandıktan sonra ilk kez Allan Hakko ile adı aşk dedikodularına karışan Burcu Esmersoy, ilişki iddialarını yalanlamamış ve Allan Hakko ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını dile getirmişti. Bu açıklamadan bir ay sonra Allan Hakko ile ilk kez İstanbul’da görüntülenen Burcu Esmersoy’un gözlerinde mutluluk dikkatlerden kaçmamıştı. Arkadaşlarıyla birlikte Cihangir’de yemek yiyen çift mekandan el ele çıkmışlardı.Geçtiğimiz günlerde de sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe almıştı.Ancak bu ilişki de uzun sürmedi. 2. Sayfa'nın haberine göre çift, 4 aylık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koydu. İkilinin ayrılık sebebi ise şaşkına çevirdi. Çiftin ilişkisini, Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması bitirdi.