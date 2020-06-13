Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'nun ayrılık nedeni şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde de sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe almıştı.
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AYRILIK SEBEBİ İŞKOLİKLİK ÇIKTI
Ancak bu ilişki de uzun sürmedi. 2. Sayfa'nın haberine göre çift, 4 aylık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koydu. İkilinin ayrılık sebebi ise şaşkına çevirdi. Çiftin ilişkisini, Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması bitirdi.
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