Burcu Esmersoy'a aşk soruldu! "Olması gerektiği..."

Yazını nasıl geçirdiği sorulan Esmersoy “İlginç bir şekilde çok güzel geçiyor. Yıllardır iş yoğunluğundan dolayı yapamadığım tatillerin acısını çıkartırcasına bir yaz oluyor benim için. Önceden hep plan, program yapar sonra toplamda 11-12 gün dinlenebilir, tatilden bir şey anlamaz hep hayıflanırdım. Bu kez programımı çok daha rahat organize ettim şehre dönüp işimi yapıp tekrar tatile döndüğümde sıkıntı olmuyor." dedi.Bu yaz stiliyle çok konuşlan Esmersoy'a bu kadar kıyafeti nerden aldığı sorulduğunda "Açıkçası şöyle oldu, yıllardır büyük hayallerle aldığım ama çok tatil yapamadığım için giyemediğim mayo, bikini gibi plaj kıyafetlerimin hepsi bu yaz gün yüzü gördü." diyip gülerek cevapladı.Çocukluğunda yaşadıklarıyla ilgili zor bir süreç geçiren Esmersoy’a bu yaşadıklarının onu nasıl etkilediğini şu sözlerle ifade etti: "Bendeki travmalar genel anlamda iyi, çalışkan, güzel ve özgür ruhlu kendi ayakları üzerinde durmanın durabilmenin kıymetini çok iyi bilen bir insan olmamı sağladı sanırım." dedi.Burcu Esmersoy yeni formda kalma şeklini açıkladı son 3 aydır tek öğün beslenme yöntemine geçtiğini açıkladı ve ekledi, "ama herkes kendine uyan yöntemi bulmalı ve uygulamalı bence."Aşk ile ilgili güzel sunucu "Aşk olması gerektiği yerde" dedi ve hayatla ilgili şu yorumda bulundu: "Hiç değişmeyecek bir şey var ki o da hayat bir okul ve ben o okulda çok şey öğrendim öğrenmeye de devam edeceğim."Şu sıralar modunu yükselten şarkıların ise Türkçe Rap olduğunu söyleyen Esmersoy “Bana baya iyi geliyor eğlendiriyor.” dedi.