Burcu Esmersoy önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezinde görüntülendi. Güzel sunucuya, Seren Serengil'in geçtiğimiz günlerde kendisi için sarfettiği sözleri soruldu. Esmersoy bu soruya cevap vermek istemedi.
Seren Serengil sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında Arto'nun "Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?" diye sorması üzerine "Sesi yüzünden" cevabını vermişti. Serengil, hemcinsine karşı söylediği bu söz nedeniyle tepki çekmişti.
Burcu Esmersoy'a Seren Serengil sorulunca...
Burcu Esmersoy, kendisi için "sesi yüzünden mutlu olamıyor" diyen Seren Serengil'e yanıt vermek istemedi. Güzel sunucu magazin muhabirlerin bu yönde sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.
19.06.2020 12:30 Magazin