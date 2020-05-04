Burcu Esmersoy'dan danslı temizlik!

Burcu Esmersoy karantina günlerini evinde geçiriyor. Sadece market alışverişi için dışarı çıkıyor.Esmersoy, dün bahar temizliği yaptı. Aynalara kadar silip süpürdü! Bir yandan da dans etti. Çamaşır yıkadı, sonra ütüye geçti… Güzel sunucu o anları sosyal medya hesabında paylaştı.