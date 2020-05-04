Burcu Esmersoy karantina günlerini evinde geçiriyor. Sadece market alışverişi için dışarı çıkıyor.
Esmersoy, dün bahar temizliği yaptı. Aynalara kadar silip süpürdü! Bir yandan da dans etti. Çamaşır yıkadı, sonra ütüye geçti… Güzel sunucu o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Burcu Esmersoy'dan danslı temizlik!
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ünlü isim karantinadayken can sıkıntılarını gidermek için TikTok'a katıldı. Uygulamaya kayıt olan Esmersoy da ilk TikTok videosunu temizlik temasıyla çekti.
04.05.2020 12:25 Magazin