Burcu Esmersoy'dan genç kızlara önemli 5 öneri

'Yüzüm kırışmasın diye sırt üstü yatıyorum' diyen sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy genç kızlara da önerilerde bulundu.

Magazin - 09 Şubat 2017 20:25
Burcu Esmersoy'dan genç kızlara önemli 5 öneri
Yüz çizgilerinin derinleşmemesi için ne yaptığını söyleyen Burcu Esmersoy, "En son 18 ay önce yüzüme botoks yaptırmıştım. Bana uymadığına ve o kadını sevmediğime karar verdim. O zamandan beri hiçbir müdahale yaptırmıyorum.

Artık ilkel koca karı yöntemleriyle güzelliğimi korumaya çalışıyorum. Mesela yüz çizgilerim derinleşmesin diye sırt üstü yatıyorum" dedi.

İşte Burcu Esmersoy'un diğer açıklamaları;

Sabah akşam temizleme jelini köpürterek yüzümü temizliyorum. Haftada üç kere cildimi maden suyuyla yıkıyorum. Mutlaka nemlendiricimi ve göz altı kremimi sürüyorum. Başka da bir şey yapmıyorum.


İlle de herkes böyle spor yapsın demiyorum. Vücudunu neye alıştırırsan, onu devam ettirmek zorundasın. Ben böyle alıştığım için bırakırsam hemen yağlanma başlıyor. O yüzden bu sporları yapmak zorundayım.

BURCU'DAN GENÇ KIZLARA 5 ÖNERİ:

Mutsuz ve olumsuz insanlardan uzak dursunlar.

Hayal ettikleri işe sahip olmak için azimle çalışsınlar.

Kendi değerlerinin farkında olup başkalarından onay beklemesinler.

Eğlenmeyi ve başarılarını kutlamayı bilsinler.

Hep gülsünler çünkü gülümsemek, bir kadını en çok güzelleştiren şeydir. Tabii tüm bunları bizim yaşımıza gelmeden anlayamayacaklar. Ne yapalım hayat böyle...



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Kaynak:sabah.com.tr
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