Burcu Esmersoy'un aşk orucu kısa sürdü!

Burcu Esmersoy anoreksiya mı oldu? İddialara yanıt verdi!
Günaydın'dan Bülent Cankurt, "Burcu Esmersoy'dan bu kez mutlu bir haberim var" diyerek güzel ismin yeni aşkını açıkladı. "481 gün evli kaldığı ve 7 Eylül'de boşandığı eşi Berk Subayatmaz'dan sonra, Burcu Esmersoy da aşk orucunu bozdu." diyen Cankurt, "Güzel sunucunun, yaklaşık bir hafta önce kalbinin kapısını araladığı kişi de, boşandığı eşi gibi sosyetik bir isim: Vakko'nun veliahdı Allan Hakko..." dedi.
Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!