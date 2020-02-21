Burcu Esmersoy'un aşk orucu kısa sürdü!

Burcu Esmersoy anoreksiya mı oldu? İddialara yanıt verdi!

Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzmüştü. Anne ve babasından şiddet gördüğünü ve kötü bir çocukluk geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un "Babam beni 3-4 yaşında bir çocukken, tuvalete kapatıp hortumla döverdi. Annem ise başka bir evlilik yaptığı için ona teyze dememi istedi. Bir kez yanlışlıkla 'Anne' dedim, beni tokatladı. Hayatımda babamla ilgili sorunları hâlâ çözemedim." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.Günaydın'dan Bülent Cankurt, "Burcu Esmersoy'dan bu kez mutlu bir haberim var" diyerek güzel ismin yeni aşkını açıkladı. "481 gün evli kaldığı ve 7 Eylül'de boşandığı eşi Berk Subayatmaz'dan sonra, Burcu Esmersoy da aşk orucunu bozdu." diyen Cankurt, "Güzel sunucunun, yaklaşık bir hafta önce kalbinin kapısını araladığı kişi de, boşandığı eşi gibi sosyetik bir isim: Vakko'nun veliahdı Allan Hakko..." dedi.