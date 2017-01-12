Burcu Esmersoy'un gözyaşları: Dünyada erkek mi kalmadı

Magazin - 12 Ocak 2017 13:40

1.5 yıldır birlikte olduğu Tuna Aksu'dan evli bir erkekle aşk yaşadığı için ayrıldığı öne sürülen Burcu Esmersoy, canlı yayına telefonla bağlanarak gözyaşları içinde iddiayı yalanladı.Esmersoy hakkında yapılan 'Tuna Aksu ayrılığının ardında Burcu Esmersoy'un evli bir erkekle birlikte olması yatıyor' şeklinde haberden dolayı adeta şok yaşayan Burcu Esmersoy, telefonla canlı yayına katıldığı Duymayan Kalmasın programında göz yaşlarına boğuldu.Burcu Esmersoy ayrıca "Tuna Aksu ile bir süre önce anlaşarak ayrıldık" açıklamasında bulundu.