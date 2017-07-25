Burcu Esmersoy'un zor anları!

Burcu Esmersoy’un geçtiğimiz ay "Dünya Güzellerim" programının çekimlerinde Hindistan’da ineklerle yaşadığı zor anların fotoğrafları şoke etti.

Magazin - 25 Temmuz 2017 19:30
Burcu Esmersoy'un zor anları!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy’un, 'Dünya Güzellerim' isimli televizyon şovunun çekimleri için gittiği Hindistan’da ineklerle yaşadığı zor anların fotoğrafları ortaya çıktı.

Hindistan'ın Varanasi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında kumluk alanda dinlendiği sırada arkasından gelen inek tarafından yalandığını fark eden Burcu Esmersoy, şoke oldu.

Çığlık atan Esmersoy'un, yardımına Hintliler koştular
Olay sonrasında Hindistan'da kutsal sayılan ineklerin dörtlü, beşli çemberler oluşturup insanları yalama hatta ellerindeki yiyeceklere ortak olma huylarının olduğunu öğrenen Burcu Esmersoy; “Ucuz atlatmışım” dedi.

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