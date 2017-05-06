Burcu Güneş alışverişte!

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Burcu Güneş’e Akmerkez’de rastlandı.

Alışveriş - 06 Mayıs 2017 11:41

Uzun zamandır etrafta görünmeyen Burcu Güneş, Nişantaşı’na taşındığını ve yeni hazırladığı albümünün çıkış şarkısı ‘Darmaduman’a klip çekeceklerini söyledi.



Eflatun’un yazdığı parçanın klip çekimi öncesi yardımcısı ile birlikte styling arayışında olduklarını ve tek tek mağazaları gezdiklerini söyleyen Güneş, önümüzdeki hafta Çatalca’da çok farklı ve güzel bir klip çekeceklerini belirtti.

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