Burcu Güneş: "Kimse kimseye güvenmiyor"

Burcu Güneş'ten Alp Navruz'a büyük övgü!

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Polemiklerden uzak durmaya çalıştığını belirten ünlü şarkıcı, "Enerjimizi bunlarla harcamamamız gerek. Harcayanların zaten ne iş yaptığını sorgulamak lazım. Benim gerçek işim sanat yapmak" dedi. Burcu Güneş, "Sanatçıdan dost olmaz" açıklaması hakkında ise "Ben tam tersi düşünüyorum, sanatçıdan dost olur ama bizim ülkede insanlarda böyle bir korku var. Herkes birbirinin arkadan kuyusunun kazılacağını zannettiğini düşünerek hiç kimse birbirine güvenemiyor" dedi.