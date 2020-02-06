Burcu Güneş: "Kimse kimseye güvenmiyor"

"ENERJİMİZİ BUNA HARCAMAYALIM"
Polemiklerden uzak durmaya çalıştığını belirten ünlü şarkıcı, "Enerjimizi bunlarla harcamamamız gerek. Harcayanların zaten ne iş yaptığını sorgulamak lazım. Benim gerçek işim sanat yapmak" dedi. Burcu Güneş, "Sanatçıdan dost olmaz" açıklaması hakkında ise "Ben tam tersi düşünüyorum, sanatçıdan dost olur ama bizim ülkede insanlarda böyle bir korku var. Herkes birbirinin arkadan kuyusunun kazılacağını zannettiğini düşünerek hiç kimse birbirine güvenemiyor" dedi.
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