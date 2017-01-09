Burcu Hanif'in kitap zevki

Sosyete - 09 Ocak 2017 15:28

Her zaman olduğu gibi mütevazılığı ve zarifliği ile dikkat çeken Burcu Hanım, kitabevine uğrayarak alışveriş yaptı. Kitap okumaktan büyük zevk aldığını söyleyen Burcu Hanif, mağazadaki turuna kaldığı yerden devam etti.