Burcu Hanif'in kitap zevki

İşadamı Mehmet Hanif’in eşi Burcu Hanif, Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 09 Ocak 2017 15:28
Burcu Hanif'in kitap zevki
Her zaman olduğu gibi mütevazılığı ve zarifliği ile dikkat çeken Burcu Hanım, kitabevine uğrayarak alışveriş yaptı. Kitap okumaktan büyük zevk aldığını söyleyen Burcu Hanif, mağazadaki turuna kaldığı yerden devam etti.

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Bağlantılar: Burcu Hanif, Akmerkez

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