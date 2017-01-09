Her zaman olduğu gibi mütevazılığı ve zarifliği ile dikkat çeken Burcu Hanım, kitabevine uğrayarak alışveriş yaptı. Kitap okumaktan büyük zevk aldığını söyleyen Burcu Hanif, mağazadaki turuna kaldığı yerden devam etti.
Burcu Hanif'in kitap zevki
İşadamı Mehmet Hanif’in eşi Burcu Hanif, Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 09 Ocak 2017 15:28
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