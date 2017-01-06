Burcu Hanif'in önemli toplantısı!

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Burcu Hanif, geçtiğimiz gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Sosyete - 06 Ocak 2017 17:53
Burcu Hanif'in önemli toplantısı!
Bu aralar yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Burcu Hanif, önemli bir toplantıya katılmak üzere AVM'ye geldiğini belirtti. Daha sonra yanımızdan ayrılarak toplantının yapılacağı restorana geçen Burcu Hanif, toplantısını bitirdikten sonra ise kısa bir alışveriş turu da yaparak, biraz olsun iş temposundan kurtulup stres atmış oldu.

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