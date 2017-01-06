Burcu Hanif'in önemli toplantısı!

Sosyete - 06 Ocak 2017 17:53

Bu aralar yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Burcu Hanif, önemli bir toplantıya katılmak üzere AVM'ye geldiğini belirtti. Daha sonra yanımızdan ayrılarak toplantının yapılacağı restorana geçen Burcu Hanif, toplantısını bitirdikten sonra ise kısa bir alışveriş turu da yaparak, biraz olsun iş temposundan kurtulup stres atmış oldu.