Burcu Kara: "Corona bizim millete iyi gelmedi"

Burcu Kara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir tespitte bulundu: "Corona bizim millete iyi gelmedi."

09.07.2020 17:52 Magazin

Burcu Kara: "Corona bizim millete iyi gelmedi" Normalleşme sürecinin ardından Burcu Kara da tatile çıktı. Cunda'ya giden oyuncu, salgın nedeniyle çadır kampında kalıyor.

“CORONA İYİ GELMEDİ”

Burcu Kara tatilini bitirmeye günler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir tespitte bulundu. Cunda’daki kamp tatilinde gördüğü ilginç manzaraları takipçileriyle paylaşan Kara şunları yazdı:

“Tatilimin son günlerine yaklaşırken,maskeyle denize gireni de gördüm,topukluyla yüzeni de.Yani burda da çok iyi anladım ki corona iyi gelmedi bizim millete”
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