Burcu Kara corona virüse isyan etti: "Bizi mahkum ettin!"

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Kara, pandemi ilan edilen covid-19 sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Günlerini evinde ailesiyle geçiren Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı satırlarla herkesi düşündürdü. Süreçle ilgili hissettiklerini paylaşan güzel oyuncu şöyle dedi:"Ey hayat! Teşekkürlerimizi az mı ettik sana? Bizi eski fotoğraflara bakıp, iç çekmeye mahkum ettin. Üst komşumda bir kahveye, oğlumu mahalledeki parkta sallamaya bile hasret bıraktın. Yok bir sitemim. Vardır bir bildiğin. Her şey kabulüm. Bekliyorum..."[Kaynak: milliyet.com.tr]