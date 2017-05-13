Burcu Kara eğlendi, eşi bekledi!

Önceki gecce Cihangir’de bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Burcu Kara'nın eşi Fırat Parlak tam altı saat dışarıda eşini bekledi.

Magazin - 14 Mayıs 2017 08:00
Burcu Kara eğlendi, eşi bekledi!
Burcu Kara, önceki gecce Cihangir'de bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Beş aylık hamile olan Kara'yı mekan çıkışında eşi Fırat Parlak aldı.

Doğumla ilgili kendisine soru soran muhabirlere erkek bebek beklediklerini söyleyen Kara, henüz oğullarına ne isim koyacaklarına karar vermediklerini söyledi ve “Yüzünü görelim ismini koyarız” dedi.

Eşi partideyken onu altı saat boyunca mekana yakın bir kafede bekleyen Parlak’ı beklettiği için üzülen Kara, arabaya biner binmez eşine özür öpücüğü verdi.

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