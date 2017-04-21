Ünlü oyuncu Burcu Kara, Akmerkez’de görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ve anne olmaya hazırlanan Kara, bebeğinin cinsiyetinin belli olmadığını söyledi.
Oldukça keyifli olduğu görünen Burcu Kara, sağlığına, yeme ve içmesine dikkat ederek şu ana kadar yalnızca 3 kilo aldığını belirtti. Kardeşi ve etrafındaki dostlarının hamilelik deneyimlerinden faydalanan Burcu Kara, "Henüz çok erken olduğu için bebek odası ya da bebek için herhangi bir alışverişe başlamadık" dedi.
Bir mağazayı gezerek alışveriş yapan güzel oyuncu, hamileliği boyunca da gelecek olan teklifleri değerlendireceğini söyledi.
Burcu Kara hamilelik öncesi alışveriş turunda
Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Burcu Kara, hamilelik öncesi alışveriş turuna çıktı.Magazin - 21 Nisan 2017 22:05
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