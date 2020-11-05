Burcu Kara'dan ekranlara dönüş sinyali

Setlere titreyerek başladığını belirten başarılı oyuncu Burcu Kara, ilk kez Haziran Geccesi dizisinde rol aldığı sırada on yedi saat beklediğini ve unutulduğunu en güzel set hikayesi olarak ifade etti.Bir oğlu olan güzel ve başarılı anne çocuklarının da eşi ve kendisi gibi mücadeleci olmasını dilediklerini vurguladı. Yeni projelerinden de özel röportajında bahseden Kara, “ Senaryolarını okuduğum yeni dijital projeler var. Umarım sevilen işler olur” diyerek ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.