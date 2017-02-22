Burcu Kara'dan estetik itirafı
Oyuncu Burcu Kara, estetik konusunda ilginç bir itirafta bulundu. Kara, evliliğiyle ilgili de konuştu.
Magazin - 23 Şubat 2017 05:00
Ünlü oyuncu Burcu Kara, estetiğe karşı bakış açısını anlattı. Daha önce estetik yaptırmayan oyuncu, ilerleyen günlerde bıçak altına yatabileceğinin sinyallerini verdi.
Burcu Kara'nın formunun sırrı!
Burcu Kara, estetiğe karşı duruşunu şu sözlerle anlattı: "Estetiğe karşı değilim. Şu ana kadar yaptırmadım; fakat ileride yer çekimine karşı koyamadığımızdan dolayı gerek duyarsam yaptırırım."
Burcu Kara alışverişte
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