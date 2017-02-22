Burcu Kara'dan estetik itirafı

Oyuncu Burcu Kara, estetik konusunda ilginç bir itirafta bulundu. Kara, evliliğiyle ilgili de konuştu.

Magazin - 23 Şubat 2017 05:00
Burcu Kara'dan estetik itirafı
Ünlü oyuncu Burcu Kara, estetiğe karşı bakış açısını anlattı. Daha önce estetik yaptırmayan oyuncu, ilerleyen günlerde bıçak altına yatabileceğinin sinyallerini verdi.

Burcu Kara'nın formunun sırrı!

Burcu Kara'nın formunun sırrı!



Burcu Kara, estetiğe karşı duruşunu şu sözlerle anlattı: "Estetiğe karşı değilim. Şu ana kadar yaptırmadım; fakat ileride yer çekimine karşı koyamadığımızdan dolayı gerek duyarsam yaptırırım."

Burcu Kara alışverişte

Burcu Kara alışverişte
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Bağlantılar: Burcu Kara, estetik

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