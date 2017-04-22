Magazin - 22 Nisan 2017 09:19

4.5 aylık hamile olan Burcu Kara'nın karnı belirginleşti. Şimdiye kadar sadece 3 kilo alan oyuncu, rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi. Çok kilo almamasına rağmen Burcu Kara'nın karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı. Burcu Kara, Fırat Parlak'la geçtiğimiz yıl Belçika'da evlenmişti.