Burcu Kara'nın karnı belirginleşti

Rahat bir hamilelik geçirdiğini anlatan Burcu Kara'nın karnının iyice belirginleştiği görüldü.

Magazin - 22 Nisan 2017 09:19
Burcu Kara'nın karnı belirginleşti
4.5 aylık hamile olan Burcu Kara'nın karnı belirginleşti. Şimdiye kadar sadece 3 kilo alan oyuncu, rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi. Çok kilo almamasına rağmen Burcu Kara'nın karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı. Burcu Kara, Fırat Parlak'la geçtiğimiz yıl Belçika'da evlenmişti.

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Bağlantılar: Burcu Kara, Fırat Parlak

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