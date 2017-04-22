4.5 aylık hamile olan Burcu Kara'nın karnı belirginleşti. Şimdiye kadar sadece 3 kilo alan oyuncu, rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi. Çok kilo almamasına rağmen Burcu Kara'nın karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı. Burcu Kara, Fırat Parlak'la geçtiğimiz yıl Belçika'da evlenmişti.
Burcu Kara'nın karnı belirginleşti
Rahat bir hamilelik geçirdiğini anlatan Burcu Kara'nın karnının iyice belirginleştiği görüldü.Magazin - 22 Nisan 2017 09:19
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