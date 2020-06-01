Burcu Kara’nın normalleşme planı!

Karantina günlerini ailesiyle eviden geçiren Burcu Kara, bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişimini koparmadı. Güzel oyuncu son olara normalleşme sürecine nasıl geçeceğini açıkladı.Bu süre zarfında kendisini hemen sokağa atmayı düşünmediğini ve kademeli bir geçiş yapacağını söyleyen Kara, şunları yazdı:“En sevdiğim vakitler geldi. Dışarı çıktığımda da her yerde görür müyüm ortancaları acaba? Merak ettiğim o kadar çok şey var ki dışarıdaki hayatla ilgili. İlk defa köyünden İstanbul’a gelen biri gibi heyecanlı, ama tedirginim. Maskeleri zulaladım, kısa aralıklarla keşif turlarına başlamayı düşünüyorum bu hafta. Siz nasıl hissediyorsunuz?”