Burcu Kıratlı hayalini anlattı!

Magazin - 19 Şubat 2017 15:30

Aşk ve Mavi dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Burcu Kıratlı, Vatan Gazetesi'nden Melis Güvenç'e samimi açıklamalarda bulundu.İşte o röportaj;Yeni bir hayat gibi sanki. Yaşadığım şehir arkadaşlarım, günlük rutinlerim değişti. Değişik bir macera. Ama çok keyifli.Herkes sanki daha yeni güzelliğinizin farkına varıyormuş gibi yorumlar yapmış... Güzellikten çok oyunculuğumun öne çıkmasını istediğim projelerde yer aldım. Örneğin Diriliş'te saç ve makyajımız yoktu. Saçlarımızı kapatan başlıklarımız vardı. Ve daha sade, yok makyajla oynuyordum. Burada saçlar daha yapılı belki de o yüzden farklı gelmiştir.Mavi bana çok benziyor. Haksızlığa gelemeyen inandığı şeyin peşini bırakmayan, inatçı ve duygularını pek belli edemeyen biri. Uzak gördüğüm yanı ise intikam ateşini hep diri tutabilmesi ben o kadar intikamcı değilim.Hayatım boyunca oyunculuk dışında başka bir meslek düşünmedim. İnşallah son ana kadar mesleğimi en iyi şekilde yapmak istiyorum.İnsan sarrafı da değilim herkese inanan biri de değilim. Ortası aslında...Tabi ki hayır. Daha yolun çok başındayım. Hayat vermek istediğim çok karakter oynamak istediğim çok hikaye var. Beni zorlayacak, üzerine benden şeyler katabileceğim ilginç karakterler olsun isterim. Ama bugüne kadar hep dram oynadım. Bu yüzden hayalim komedi.Bu gelen senaryoya ve oynayacağım karaktere inanmamla doğru orantılı. Ama tabi ki kendi doğrularımın dışına çıkmam. Mesela işim için dış görünüşümle ilgili hiçbir sınırlamam yok.Çevremdekiler çok eğlenceli olduğumu söyler. Düşündüğünü anında söyleyen biriyim. Ani duygu geçişlerim var. Gerçek hayatta asla rol yapamam neysem oyum. Asla politik davranamam.Kariyerimle ilgili bir yol çizdim. Onun dışına çıkmak istemem. Sağlam adımlarla yavaş yavaş sindire sindire her defasında üzerine katarak yol alma derdindeyim. Her rolü oynamak isterim.Ben her zaman her konuda sonuna kadar giden biriyim. Deli doluyumdur. Duygularımı pek belli edemem ama aşıksam dibine kadar giderim.Kaynak:gazetevatan.com