Burcu Kıratlı, Jowe Cosmetics'in marka elçisi oldu!

Kozmetik sektörünün iddialı markası Jowe, yeni ürünü kaş şekillendiriciyi piyasaya sürdü. Kısa sürede olumlu yanıtlar alan marka, reklam çalışması için de ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile el sıkıştı.Güzel oyuncu Burcu Kıratlı anlaşma sonrası ilk açıklamasında "Böyle güçlü ve güvenilir bir markanın yüzü olmak beni çok mutlu etti. Zaten kullandığım bir ürünün marka elçisi olmak daha bir keyifli. Uzun soluklu ve eğlenceli bir süreç bizi bekliyor. Kaşlarınızın benimki gibi sağlıklı ve güçlü durmasını istiyorsanız gönül rahatlığı ile Jowe Kaş Şekillendirici’yi tavsiye ederim. Unutmayın, etkileyici gözlerin arkasında güçlü kaşlar yatar” dedi.Jowe Cosmetics Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Keleş ise, "Burcu Kıratlı'dan başka bir ismi hiç düşünmedik. Çünkü ekibimizle yaklaşık 1 yıldır marka yüzü arayışındaydık! Burcu Kıratlı kaşı ile gözü ile yüzü ile %100 doğal güzel olduğu için markamıza en uygun isimdi. Kendisi de bizlere ve markaya çok inandı ve artık birlikteyiz yıl boyunca daha çok sürprizlerimiz ve harika ürünlerimiz ile kozmetik sektörüne Türk markamız ile farklılık göstereceğiz" diye konuştu.Bir zamanların modası olan ince kaşlar yerini kalın ve şekilli kaşlara bıraktı. Şekil vermek ve doğru vurgular yapmak için kalın kaşlara ihtiyaç duyan kadınların imdadına Jowe Kaş Şekillendirici yetişti. Göz hekimleri tarafından geliştirilen ve dermatologlar tarafından kontrolden geçirilerek özel formüllerle hazırlanan Jowe Kaş Şekillendirici, çığır açan teknolojisi ile kadınların yeni favorisi olacak.Uzman hekimler ve Jowe markası iş birliği ile üretilen kaş şekillendirici seyrek ya da cansız görünen doğal kaşların güzelliğini zenginleştirirken bir yandan da kolay kontrol edilebilir hale getirir. Bu özel karışın yumuşak ve kadifemsi kaşlar yaratan Jowe kaş şekillendirici kadınların yeni gözdesi olacak.