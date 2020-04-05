Burcu Kıratlı: "Sevdiğim herkesi kıskanırım. En çok beni sevsinler, benimle ilgilensinler"

Her zaman enerjik ve kıpır kıpırsın. Evden çıkmamak seni zorladı mı?
Çocukluğumdaki gibi canlı, Çocukluğumdaki gibi canlı, heyecanlı ve enerjiğim. Ama şu an bilinçli ve duyarlı bir birey olarak kendimi eve kapattım. Üzerime düşen görevi yaptığım için huzurluyum. Enerjimi harcamak için evde pilates, spor, yemek, pasta, börek yapıyorum. Sinan’la film izliyoruz, çeşitli oyunlar oynuyoruz, bol bol hayal kuruyoruz. Birlikte harika zaman geçiriyoruz. Yoğunluktan konuşmaya vakit bulamadığımız konular hakkında konuşup tartışıyoruz. Hayata ve dünyaya karşı farkındalıklarımızı artırıyoruz.
Koronavirüs öncesi ve sonrasında hayatında değişim hissediyor musun?
Büyük bir panik içindeyim. Hiç beklemediğim bir anda değişen bu yeni dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyorum. Tüm dünya insanlarının özgürlükleri kısıtlandı, öncelikleri değişti. Bu virüs, vurdumduymazlıktan vazgeçip gerçeklerle yüzleşmemize sebep oldu. “Önce sağlık” derler ya, işte bunun önemini en çok hissettiğim dönemdeyim. Sağlıklı olmazsak hiçbir şeyin kıymeti olmaz.
Sinan'la bir dizide oynamak istemem, herkes kendi işini yapmalı
Yakında yeni projelerin var mı?
Her projeyi kabul etmediğimden bir süredir ekranlardan uzağım. İçinde olacağım projenin beni derinden etkilemesi ve heyecanlandırması gerekiyor. Oynadığım son iki proje ikişer yıl devam etti. Bu da seçici olmanın ne kadar doğru olduğuna dair bir gösterge. Önümüzdeki eylülde yayına girmesi planlanan bir dizide yer alacağım. Her şey normale dönerse eylülde karşınızda olacağım.
Eşin Sinan Akçıl ile bir dizi ya da filmde oynamak ister misin?
İstemem. Herkes kendi işini yapmalı ama benim içinde olduğum bir projenin müziklerini yapmasını çok isterim. Tabii ikna edebilirsem.
Düşmek bir bitiş değil moladır, dinlen ve daha güçlü kalk
Hayat motton nedir?
Hayat inişli çıkışlı, bol sınavlı bir yer. Kendime her zaman “Düşmek bir bitiş değil moladır, dinlen ve daha güçlü kalk” cümlesini hatırlatıyorum ve uyguluyorum.
Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir?
Hiç pişmanlığım yok, hatalarımdan öğrendiklerim var. Evet, hatalar yaptım ama bunlar bana daha güçlü olmayı, hayata daha sıkı tutunmayı öğretti. Beni hayata karşı daha da güçlendirdi. Şimdi ‘keşke’lerin yerini ‘iyi ki’ler aldı.
En çok neyle derdin var?
Benim derdim kendim ve sevdiklerimle. Diğer insanların hayatları, başarı ya da başarısızlıkları beni ilgilendirmiyor. Konsantrasyonum sadece kendi yörüngemde dönüyor.
Hayranlarımı mahcup etmemek için örnek bir insan olmaya çalışıyorum
Hayranlarının senin hakkında neyi bilmesini istersin?
Çok güçlü bir ‘Burcu Kıratlı Fun Club’ var. Onların hepsini çok seviyorum. Bana inanılmaz destek ve sevgi veriyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. İdol olduğumu söylüyorlar. Onları mahcup etmemek için örnek bir insan olmaya çalışıyorum.
RÖPROTAJIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: https://www.posta.com.tr/burcu-kiratli-sevdigim-herkesi-kiskanirim-en-cok-beni-sevsinler-benimle-ilgilensinler-2247697
Burcu Kıratlı: "Sevdiğim herkesi kıskanırım. En çok beni sevsinler, benimle ilgilensinler"
‘Aşk ve Mavi’, ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Bizim Hikaye’, ‘Peri Masalı’, ‘Elde Var Hayat’ gibi dizi ve filmlerle adını duyuran Burcu Kıratlı, yeni jenerasyonun beğenilen oyuncuları arasında yer alıyor. Burcu Kıratlı, 15 ay önce şarkıcı Sinan Akçıl’la evlenmiş, 9 ay sonra da ani bir kararla boşanmıştı. Boşandıktan 20 gün sonra Sinan Akçıl’la yeniden barışan oyuncu suskunluğunu ilk kez Bekir Saçar için bozdu. İşte Burcu Kıratlı'nın Pazar Postası'ndan Bekir Saçar'a yaptığı özel açıklamalar...
05.04.2020 12:26 Magazin