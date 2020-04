Burcu Kıratlı: "Sevdiğim herkesi kıskanırım. En çok beni sevsinler, benimle ilgilensinler"

Çocukluğumdaki gibi canlı, Çocukluğumdaki gibi canlı, heyecanlı ve enerjiğim. Ama şu an bilinçli ve duyarlı bir birey olarak kendimi eve kapattım. Üzerime düşen görevi yaptığım için huzurluyum. Enerjimi harcamak için evde pilates, spor, yemek, pasta, börek yapıyorum. Sinan’la film izliyoruz, çeşitli oyunlar oynuyoruz, bol bol hayal kuruyoruz. Birlikte harika zaman geçiriyoruz. Yoğunluktan konuşmaya vakit bulamadığımız konular hakkında konuşup tartışıyoruz. Hayata ve dünyaya karşı farkındalıklarımızı artırıyoruz.Büyük bir panik içindeyim. Hiç beklemediğim bir anda değişen bu yeni dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyorum. Tüm dünya insanlarının özgürlükleri kısıtlandı, öncelikleri değişti. Bu virüs, vurdumduymazlıktan vazgeçip gerçeklerle yüzleşmemize sebep oldu. “Önce sağlık” derler ya, işte bunun önemini en çok hissettiğim dönemdeyim. Sağlıklı olmazsak hiçbir şeyin kıymeti olmaz.Her projeyi kabul etmediğimden bir süredir ekranlardan uzağım. İçinde olacağım projenin beni derinden etkilemesi ve heyecanlandırması gerekiyor. Oynadığım son iki proje ikişer yıl devam etti. Bu da seçici olmanın ne kadar doğru olduğuna dair bir gösterge. Önümüzdeki eylülde yayına girmesi planlanan bir dizide yer alacağım. Her şey normale dönerse eylülde karşınızda olacağım.İstemem. Herkes kendi işini yapmalı ama benim içinde olduğum bir projenin müziklerini yapmasını çok isterim. Tabii ikna edebilirsem.Hayat inişli çıkışlı, bol sınavlı bir yer. Kendime her zaman “Düşmek bir bitiş değil moladır, dinlen ve daha güçlü kalk” cümlesini hatırlatıyorum ve uyguluyorum.Hiç pişmanlığım yok, hatalarımdan öğrendiklerim var. Evet, hatalar yaptım ama bunlar bana daha güçlü olmayı, hayata daha sıkı tutunmayı öğretti. Beni hayata karşı daha da güçlendirdi. Şimdi ‘keşke’lerin yerini ‘iyi ki’ler aldı.Benim derdim kendim ve sevdiklerimle. Diğer insanların hayatları, başarı ya da başarısızlıkları beni ilgilendirmiyor. Konsantrasyonum sadece kendi yörüngemde dönüyor.Çok güçlü bir ‘Burcu Kıratlı Fun Club’ var. Onların hepsini çok seviyorum. Bana inanılmaz destek ve sevgi veriyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. İdol olduğumu söylüyorlar. Onları mahcup etmemek için örnek bir insan olmaya çalışıyorum.RÖPROTAJIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: https://www.posta.com.tr/burcu-kiratli-sevdigim-herkesi-kiskanirim-en-cok-beni-sevsinler-benimle-ilgilensinler-2247697