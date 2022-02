Burcu Kıratlı tiyatro oyunu ile başrolde!

İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde rol aldığı tiyatro oyunlarıyla oyunculuğa adım atan Burcu Kıratlı sonrasında televizyonda ve beyazperdede çok önemli projelerde rol aldı. Elde Var Hayat, Diriliş Ertuğrul, Aşk ve Mavi gibi reyting rekorları kıran dizilerin yanı sıra Su ve Ateş, Peri Masalı, Bizim Hikaye gibi yüksek izlenme rakamlarına ulaşan sinema filmleriyle de başarısını gözler önüne serdi.Üç sezon boyunca devam eden ve 78 bölüm süren başrolünde yer aldığı Aşk ve Mavi'nin final yapmasının ardından bir süre dinlenmeye çekilen güzel oyuncu nihayet bir projeye "evet" dedi. Burcu Kıratlı, "Her Aşk Biraz Komiktir!" isimli tiyatro oyunuyla sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Oyunda Kıratlı başrolü Gürkan Tavukçuoğlu ile paylaşıyor. Romantik komedi türündeki oyunda ayrıca Murat Ergür, Tuğçe Koçak Fırat, Hakan Altıner gibi önemli tiyatrocular da rol alıyor. "Her Aşk Biraz Komiktir!"in yönetmen koltuğunda ise İrfan Kangı oturuyor.10 Şubat'ta ilk gösterimi gerçekleşecek oyunun biletleri satışa çıktı ve şimdiden oldukça ilgi gördü.İşte "Her Aşk Biraz Komiktir!"in konusu:İnsanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Burcu ve Gürkan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bir oyun. Tanışıp hoşlanan ve evliliğe giden yolda tüm dış etkenlerden sonuna kadar etkilenen kahramanlarımız boşanmaya karar verdiklerinde karşılarına çıkan boşanma hakiminin karşısında bir hayat muhasebesine girerler. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol göstere her aşk biraz komiktir izleyiciyi merkeze oturtarak kahkaha vadediyor.