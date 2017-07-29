Diva Dergisi'nin yeni sayısında da Burcu Kıratlı'nın doğum günü böyle haber oldu.
Burcu Kıratlı'nın doğum günü Diva Dergisi'nde...
Güzel oyuncu Burcu Kıratlı'nın doğum günü Diva Dergisi'nde böyle haber oldu...Magazin - 29 Temmuz 2017 12:45
Aşk ve Mavi dizisinin güzel oyuncusu Burcu Kıratlı 28. yaşına Çeşme Whisper Summer House'da girmişti. Güzel oyuncuyu bu anlamlı gününde ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Diva Dergisi'nin yeni sayısında da Burcu Kıratlı'nın doğum günü böyle haber oldu.
Diva Dergisi'nin yeni sayısında da Burcu Kıratlı'nın doğum günü böyle haber oldu.
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