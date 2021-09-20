Fox TV'de yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan Burcu Özberk sette çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Paylaşımlarıyla dizinin set arkasını da gözler önüne seren güzel oyuncunun videoları binlerce kişi tarafından izleniyor.
Özberk'in son paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu.
İşte o video:
Burcu Özberk'in 'Aşk Mantık İntikam' setinde çektiği video dikkat çekti!
‘Aşk Mantık İntikam’ dizisinin yıldızı Burcu Özberk, setten paylaştığı videoyla dikkat çekti.
20.09.2021 13:08 Magazin