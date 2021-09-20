Burcu Özberk'in 'Aşk Mantık İntikam' setinde çektiği video dikkat çekti!

Fox TV'de yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan Burcu Özberk sette çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Paylaşımlarıyla dizinin set arkasını da gözler önüne seren güzel oyuncunun videoları binlerce kişi tarafından izleniyor.Özberk'in son paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu.İşte o video: