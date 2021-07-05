Burcu Özberk’in set arası performansı...

Burcu Özberk, sette çektiği videoyla Twitter’da TT oldu. İlhan Şen ile başrolü paylaştığı romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam ile gündemde olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, setin yemek arasında ‘Akdeniz Akşamları’ şarkısına getirdiği muzip yorumla sosyal medyanın da gündemindeydi. Oyuncu, Twitter’da pazartesi akşamı en çok konuşulan oyuncu oldu.