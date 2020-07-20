Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu!

Son olarak Çağlar Ertuğrul'la birlikte Afili Aşk dizisinde kamera karşısına geçen Burcu Özberk'in yeni projesi belli oldu. Özberk, yeni sezonda Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı 'Kimsesizler' dizisinde rol alacak. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturacağı 'Kimsesizler'in oyuncu kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün yer alıyor.