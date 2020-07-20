Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu!
Afili Aşk dizisiyle büyük çıkış yakalayan Burcu Özberk'in yeni projesi belli oldu.
20.07.2020 16:12 Magazin
Son olarak Çağlar Ertuğrul'la birlikte Afili Aşk dizisinde kamera karşısına geçen Burcu Özberk'in yeni projesi belli oldu. Özberk, yeni sezonda Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı 'Kimsesizler' dizisinde rol alacak. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturacağı 'Kimsesizler'in oyuncu kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün yer alıyor.