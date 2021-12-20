FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen'in haklarında aşk iddiaları çıkmış. İkili, "arkadaşız" diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı. Daha sonra Burcu Özberk'in Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia edildi.
İlhan Şen geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Burcu Özberk sette partnerine doğum günü sürprizi hazırladı. O görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
İşte o görüntüler:
Burcu Özberk’ten İlhan Şen’e doğum günü sürprizi…
FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen haklarında çıkan aşk iddialarına "arkadaşız" şeklinde yanıt verse de tavırları öyle söylemiyor. Özberk'in son paylaştığı videodaki samimi halleri dikkat çekti.
20.12.2021 17:48 Magazin