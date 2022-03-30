Burcu Sapmaz’dan ayrılık şarkısı!

Müzik dünyasına 2018 yılında “Ayrılık Silsilesi” şarkısıyla iddialı bir giriş yapan Burcu Sapmaz, 2019 yılında “Şemsiye”, 2020 yılında da “Haksız Bedel” single’larıyla müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Başarılı sanatçı, 2 yıl aradan sonra yine iddialı bir şarkı için stüdyoya girdi.Daha önceki single’larının söz ve müziklerini kendi yapan Burcu Sapmaz bu kez Aykut Açık’ın bestelediği ayrılık şarkısı “İzleme Beni”yi seslendirdi. Trend Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının video klibi Netd Müzik platformunda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Beğeni toplayan şarkılara imza atan Burcu Sapmaz’ın kamera arkasındaki hayatı da merak konusu oldu. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sapmaz, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Birol Güven’in Mint Akademi’sinde oyunculuk, şan, solfej dersleri aldı. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yanı sıra çok sayıda tiyatro oyunu ve reklam filminde rol alan Burcu Sapmaz, daha sonra Dubai’ye giderek kurumsal hayata atıldı ve makroekonomik analiz raporlar üzerine proje müdürlüğü yaptı.Şimdilerde bir yandan Monako’da kurumsal çalışmalarına devam eden Burcu Sapmaz, bir yandan da İtalyan bir maestro ile caz sahne performansları sergiliyor. Dünyanın en saygın müzik okulu Berklee College of Music’te online eğitimler alan Sapmaz ayrıca dünyaca ünlü vokal koçları Stevie Mackey ve Cheryl Porter’dan da online şan eğitimi almaya devam ediyor.