Burcunuzun seks uyumu!

İşte burç burç seks uyumu ve burçların cinsel zevkleri...

Cinsellik - 24 Nisan 2017 18:10

Koç Burcu

Sekste iddialı burçlardan birisi olan koçlar, yatakta agresiftir.

Kaçandan ziyade kovalayan taraf olmaktan keyif alırlar. Duygusal oyunlardan hoşlanmaz, zevk alındığını görmek isterler. Saçlarıyla oynanmasını ve başının okşanmasını çok severler.

İdeal partner: Aslan, Terazi, İkizler ve Akrep



Boğa Burcu

Cinsel hazdan ziyade duygusal hazdan keyif alırlar.

Kokular, sesler, dokunuşlar onlar için ereksiyon kadar önemlidir. Enerji harcamayı sevmezler, bu yüzden karşı tarafa daha çok iş düşüyor.

İdeal partner: Akrep, Yengeç, Başak ve Oğlak



İkizler Burcu

Cinsellik söz konusu olunca çok rahat ve kaygısızdır, beklenmedik yerlerde sevişmekten ya da seksi konuşmalar yapmaktan çekinmezler.

Flört etmek için mükemmel olan ikizler burçları seksi ve akıllı bir partnerdir. Seksi bir eğlence olarak görür, yeni şeyler denemek isterler.

İdeal partner: Koç, İkizler, Yay ve Kova



Yengeç Burcu

Sekse yaklaşımları yaratıcı ve şehvetli ancak onları baştan çıkarmak için biraz çaba harcamalısınız.

Sezgileri kuvvetli olan yengeçler partnerlerinin ne istediğini hissederler. Yengeç için seks aşk ve şehvet dolu bir yakınlaşma.

İdeal partner: Boğa, Aslan, Oğlak ve Balık



Aslan Burcu

İstikrarlı ve güçlü bir cinsel dürtüye sahip olan aslanlar partner bulmak için yeterli cazibe ve kimyaya sahiptir.

Aslanlar tutkulu ve dikkatli birer aşıktır ancak yeteneklerinin onaylanmasını isterler. Baştan çıkarılmayı ve ön sevişmeyi severler, sırtları en duyarlı erojen bölgelerinden biridir.

İdeal partner: Akrep, Koç, Yay ve Aslan



Başak Burcu

Başaklar masum görüntülerinin altında oldukça enerjik ve şehvetli olabilirler.

Ön sevişme sırasında her türlü dokunuşu severler, öpücükler ya da masajlar uyarılmalarını doruğa çıkarır. İlgili, iyi tasarlanmış ve dürüst sevişmelerden hoşlanırlar.

İdeal partner: Boğa, Terazi, Balık ve Oğlak



Terazi Burcu

Mükemmel zevk ve hassasiyetleriyle teraziler en ince burçlardan bir tanesidir.

Terazi için iy bir seks, mental uyarılma ve sözlü bir ön sevişme içeriyor. Bir terazinin ilgilisini onunla flört ederek çekebilirsiniz. Seks sırasında iç çamaşırları ve müzik gibi ayrıntılar ilgilerini çeker.

İdeal partner: Koç, İkizler, Aslan ve Yay



Akrep Burcu

Seks burcu olarak bilinen akreplerin hareketli bir seks yaşamı vardır.

Heyecanlı oyunları, özellikle güç ve kontrol içeren dramaları seks yaşamlarında isterler. Güçlü bir cinsel dürtü ve güçlü duygularla kendi içlerinde bile arzularıyla mücadele verirler.

İdeal partner: Boğa, Aslan, Akrep ve Balık



Yay Burcu

Sürekli bir arayış ve keşif peşinde oldukları bilinen yaylar, yatakta baştan çıkarıcı, şevkatli ve dikkatlidir.

Ancak çok çabuk sıkılacakları için spontane yenilikler isterler. Bekar yaylar, çok flörtöz ve çapkındır. Partnerleri varken de maceracı ve yeniliklere açık karakterlerini sürdürürler.

İdeal partner: Aslan, Koç, İkizler ve Kova



Oğlak Burcu

Akrepler gibi oğlaklar da cinsellikle özdeşleşmiştir.

Ancak cinselliğin yanında oldukça hassastırlar. Oğlakların güçlü libidosunu uyandırmak için çok fazla çaba harcamaya ihtiyacınız yok. Bacakları ve dizleri en duyarlı noktalarıdır. İlgilenilmekten ve kışkırtılmaktan hoşlanırlar.

İdeal partner: Yengeç, Boğa, Oğlak, Başak



Kova Burcu

Entelektüel ve idealist kova burçları yatakta oldukça alışılmadık bir kişiliğe sahiptir.

Baştan çıkarılmayı severler ancak gücü asla ellerinden bırakmazlar. Söz konusu seks olunca, alenen göstermeler de, partnerleriyle mental uyumu yakaladıklarında oldukça tutkulu ve yaratıcılar.

İdeal partner: İkizler, Kova, Yay ve Başak



Balık Burcu

Balıklar her türlü insanla anlaşabilirler ve insaları kendilerine çekmek için agresif olmalarına gerek yoktur.

Yatakta romantik, şehvetli ve oyunbaz olan balıklar yaratıcı tekniklerden de hoşlanırlar. Hayal güçleri bir kere ateşlenince kendilerinin zevk almasından çok partnerlerinin zevk almasına odaklanırlar.

İdeal partner: Akrep, Yengeç, Başak ve Terazi



Kaynak:haberturk.com

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