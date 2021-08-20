Burry Soprano’dan yeni şarkı: “Sarhoş”

Sony Music etiketiyle bugün yayınlanan şarkının sözü Burry Soprano, müziği ve düzenlemesi Bled Beats imzası taşıyor. Mix ve mastering işlemlerinde ise Lex Barkey dikkat çekiyor.Şarkıyı yazarken eğlenceli yaz gecelerinden ilham aldığını söyleyen Burry Soprano, yakın zamanda çıkacak yeni işlerini de müjdeliyor.Burry Soprano – Sarhoş teklisi bugün dinleyiciyle buluşurken, ahmi yönetmenliğinde çekilen klibi de aynı anda sanatçının youtube kanalında yayında.