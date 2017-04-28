Bursa'da şampiyonluk yemeği!

Diğer Sporlar - 28 Nisan 2017 17:17

Hüdavendigar Kent Parkı Spor Kafe’de düzenlenen yemekte Büyükşehir Belediyespor’un başarısının kolay elde edilmediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Bursa’nın bu şampiyonluklara alıştığını ifade etti. Başarı çıtasının her geçen dün daha da yükseldiğini dile getiren Başkan Altepe, daha sonra şunları söyledi:“Bursa’da Avrupa şampiyonluğu başarısını bayan voleybol takımımızla biz yakalamıştık. Yine bayan voleybol takımımızla ikincisini yakaladık. Görülüyor ki takımımız başarılara abone olacak.”Başkan Recep Altepe, şampiyon oluşları sebebiyle tüm sporcu ve teknik kadroya cep telefonu hediye etti.Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na bir kutlamada sağlık sponsoru olan VM Medicalpark, şampiyonluk kokteyli verdi. VM Medicalpark Hastanesi fuaye alanında gerçekleşen kokteylde Hastane Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, şampiyon takımı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, bu başarının devamlı olmasını temenni ettiklerini belirtti.