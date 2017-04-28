Bursa'da şampiyonluk yemeği!

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, CEV Challenge Kupası'nda 2'nci defa kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncu ve teknik kadrosuyla şampiyonluk yemeğinde buluştu.

Diğer Sporlar - 28 Nisan 2017 17:17
Bursa'da şampiyonluk yemeği!
Hüdavendigar Kent Parkı Spor Kafe’de düzenlenen yemekte Büyükşehir Belediyespor’un başarısının kolay elde edilmediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Bursa’nın bu şampiyonluklara alıştığını ifade etti. Başarı çıtasının her geçen dün daha da yükseldiğini dile getiren Başkan Altepe, daha sonra şunları söyledi:

“Bursa’da Avrupa şampiyonluğu başarısını bayan voleybol takımımızla biz yakalamıştık. Yine bayan voleybol takımımızla ikincisini yakaladık. Görülüyor ki takımımız başarılara abone olacak.”

Başkan Recep Altepe, şampiyon oluşları sebebiyle tüm sporcu ve teknik kadroya cep telefonu hediye etti.


ŞAMPİYONLUK KOKTEYLİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na bir kutlamada sağlık sponsoru olan VM Medicalpark, şampiyonluk kokteyli verdi. VM Medicalpark Hastanesi fuaye alanında gerçekleşen kokteylde Hastane Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, şampiyon takımı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, bu başarının devamlı olmasını temenni ettiklerini belirtti.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Voleybol, Bursa

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza

Galaya ünlü akını

DİĞER SPORLAR HABERLERİ

  • Fener, seriye galibiyetle başladı
  • VakıfBank'ın şampiyonluk hikayesi!
  • Göztepe'den hentbolda dev adım!
  • VakıfBank Avrupa Şampiyonu oldu
  • Halkbank finalde!
  • Bocce Şampiyonası başladı!
  • Beşiktaş Mogaz mutlu sona ulaştı
  • Türkiye Güreş Şampiyonası başladı
  • Karate Milli Takımı Avrupa'ya hazır!
  • Avrupa şampiyonluğu, Türkiye'de

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tolga Karel'e büyük şok!
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • 'Kara Yazı'dan kötü haber! Final yapıyor..
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • Ebru Gündeş'in yalı davası; tadilatlar yıktırılacak
Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!