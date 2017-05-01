Bursaspor 0-2 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Bursaspor ile Galatasaray karşılaşıyor... Timsah Arena'da oynanan maçın hakemi Halis Özkahya. Galatasaray 5. dakikada Bruma ile 1-0 öne geçti. G.Saray 45. dakikada Bruma ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Futbol - 01 Mayıs 2017 20:00
Bursaspor 0-2 Galatasaray
İLK 11'LER:
Bursaspor: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bursaspor, Galatasaray

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi

İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?

FUTBOL HABERLERİ

  • Fenerbahçe'de Şener şoku!
  • Fenerbahçe'ye 3 puanı Sow getirdi
  • Trabzon'da sessiz gecce!
  • Talusca'dan üzecek haber!
  • Kasımpaşa'dan harika dönüş!
  • Beşiktaş'ta Aboubakar korkuttu
  • Başakşehir cezaları açıklandı
  • Başakşehir'de şok gelişmeler
  • Fenerbahçe, Souza ile güldü...
  • İşte derbi anketinin sonucu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Kısmetse Olur yayından kaldırıldı!
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i kızdırdı!
  • Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!
  • Seda Sayan'dan flaş karar!
  • Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin evlenecek
  • Tolga Karel: Türkiye'ye dönmem!
  • RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?