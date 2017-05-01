İLK 11'LER:
Bursaspor: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
Bursaspor 0-2 Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Bursaspor ile Galatasaray karşılaşıyor... Timsah Arena'da oynanan maçın hakemi Halis Özkahya. Galatasaray 5. dakikada Bruma ile 1-0 öne geçti. G.Saray 45. dakikada Bruma ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.Futbol - 01 Mayıs 2017 20:00
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