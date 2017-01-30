Bursaspor 3 yabancıyla yolunu ayırdı

(DHA)- BURSASPOR Kulübü, kadrosunda yer alan 3 yabancı oyuncudan birini sattı, 2 yabancı oyuncuyu ise kiraladı.

Futbol - 30 Ocak 2017 16:35

Kulüb Başkanı Ali Ay, ayrılan oyuncularla ilgili olarak şunları söyledi:



"Luis Advincula 600 bin dolar karşılığında Meksika’nın Tigres takımına gitti. Tomas Necid’i 6 aylığına, Legia Varşova takımına kiralık verdik. Maaşını onlar ödeyecek. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata satarız. Sane'yi Fransa'nın 2'nci Lig takımlarından Auxerre satın alma opsiyonuyla 200 bin Euro'ya kiraladık. Belki bazı yerli futbolcularımızla da ayrılacağız. Bir şey bitmeden kesinlikle söylemek istemiyorum. İmza aşamasına geldiğinde paylaşırız.

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