Bursaspor ara vermedi

(DHA)-Bursaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını ara vermeden yeniden başladı.

Futbol - 06 Şubat 2017 18:30
Bursaspor ara vermedi
Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Fenerbahçe ile 11 Şubat Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak olan Bursaspor, ara vermeden bu karşılaşmanın hazırlıklarına Özlüce Tesisleri'nde başladı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Futbol Şube Yöneticisi Yüksel Çolak'ın da izlediği karşılaşmaya sakatlıkları süren Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir ile Hollanda'dan yarın dönecek olan Joshua John katılmadı. Furkan Özçal ile Bilal Kısa takımdan ayrı koşu yaptı.


Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun saha içerisinde yaptığı kısa toplantının ardından, Bursasporlu futbolcular, ısınmanın ardından üç ayrı gruba ayrılarak, geniş alanda pas ve pres içerikli bir çalışma yaptı. Antrenman futbolcuların istekli olmaları dikkat çekti.

İsmail Konuk'un sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında oynamayacak olması nedeniyle U 21 takımının stopere Rüştü Hanlı A takımla çalışmaya katıldı. Kaleciler ise antrenör Recep Atılgan ile birlikte özel antrenman yaptı.

Bursaspor, yarın saat 17.00'de yapılacak antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
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Bağlantılar: Bursaspor, Fenerbahçe

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