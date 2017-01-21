Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

(DHA) - BURSASPOR Yönetim Kurulu, Adanaspor yenilgisi sonrasında Özlüce Tesisleri’nde Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı toplantı sonrasında ayrılık kararı aldı.

Futbol - 21 Ocak 2017 23:45

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan ayrılık kararı açıklaması şöyle:



“17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

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