Kulübün resmi internet sitesinde yapılan ayrılık kararı açıklaması şöyle:
“17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”
Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
(DHA) - BURSASPOR Yönetim Kurulu, Adanaspor yenilgisi sonrasında Özlüce Tesisleri’nde Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı toplantı sonrasında ayrılık kararı aldı.Futbol - 21 Ocak 2017 23:45
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu
FUTBOL HABERLERİ
- Kardemir Karabükspor- Galatasaray: 2-1
- Beşiktaş, Kerim Frei transferini açıkladı
- Aziz Yıldırım'a dev ceza
- Gençlerbirliği: 2 Fenerbahçe: 2
- Osmanlıspor: 0 Beşiktaş: 2
- Fenerbahçe: 2 Adanaspor: 2
- Trabzon'dan süper başlangıç!
- Ersan Gülüm yeniden Beşiktaş'ta!
- Süper Lig'in 17. hafta programı ve hakemleri!
- Olcay Şahan Trabzonspor'da