Bursaspor Mutlu Topçu ile el sıkıştı

(DHA)- Bursaspor Kulübü, yeşil beyazlı takmımı çalıştırması için Mutlu Topçu ile el sıkıştı.

Futbol - 29 Ocak 2017 16:53

Önce Azarbeycan Milli takımını çalıştıran Proseniçki, ardından da Almanya’da Tayfun Korkut ilme görüşen yeşil beyazlı yönetim, olumlu bir sonuç alamadı. Yönetimden teknik direktör konusunda tüm yetkiyi alan Başkan Ali Ay, Ertuğrul Sağlam döneminde antrenörlük görevini sürdüren Mutlu Topçu ile prensipte anlaşma sağladı. Mutlu Topçu, Bursaspor’un bugün İstanbul Fatih Terim Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir maçında yeşil beyazlı takımı izledi.

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